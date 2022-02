Putin: Russlands interesser er ikke gjenstand for forhandlinger

– Landet vårt er alltid åpent for direkte og ærlig dialog, og for leting etter diplomatiske løsninger på de mest kompliserte problemene, sa Putin i en videoinnspilt tale onsdag.

Men han understreket samtidig at Russland ikke går med på å forhandle om landets interesser.

– Russlands interesser og våre innbyggeres sikkerhet er en sak vi ikke forhandler om, sa presidenten.

I videotalen sa presidenten at han har tillit til landets forsvar og til at det stiller opp for å ivareta nasjonale interesser. Han roset hærens beredskap og sa at Russland skal satse på utvikling av avanserte våpensystemer, inkludert hypersoniske våpen, og økt satsing på digital teknologi og kunstig intelligens.

– Denne type kompleksiteter er virkelig fremtidens våpen, og er noe som i betydelig grad vil styrke vårt forsvars beredskap, sa han.

Putins tale var innspilt i anledning fedrelandsforsvarernes dag, en offentlig høytidsdag som går tilbake til sovjettiden.