Nederland har evakuert nesten 300 afghanere via Pakistan

Gruppen består av tolker, ansatte i ikke-statlige organisasjoner og andre som har bistått Nederland i Afghanistan. Også familiemedlemmer er med.

Ifølge departementet har ikke alle gyldige reisedokumenter, men pakistanske myndigheter har gjort et unntak for denne spesielle gruppen.

De er nå innkvartert på hoteller i Islamabad og skal i løpet av få dager flys til Nederland.

Nederland evakuerte over 1.500 mennesker i de kaotiske dagene etter at Taliban gjenerobret makten i Kabul i august. Blant dem var både nederlendere og afghanere. Men mange afghanere som hadde jobbet for nederlandske myndigheter ble igjen, deriblant 22 tolker.

Den kaotiske evakueringen førte til at to nederlandske ministre gikk av.