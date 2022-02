Huitfeldt vil fordømme Russland i møte med ambassadøren i Kirkenes

Huitfeldt har først et møte i regi av Barentssekretariatet der hun møter en rekke lokale aktører. Sentralt for årets konferanse er verdien av åpne grenser i det geopolitiske Barents.

Utenriksministeren er i Kirkenes for å delta på åpningen av Kirkeneskonferansen.

– Jeg har et klart norsk budskap til Russland der vi fordømmer deres handlinger i Ukraina. Samtidig må vi ivareta norske interesser, også våre sikkerhetspolitiske interesser, gjennom samarbeid over grensen. Det gjelder på områder som fiskeriforvaltning, søk og redning og mange andre områder, sier Huitfeldt i en pressemelding .

