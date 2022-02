Huitfeldt fordømmer Russland, men vil fortsette samarbeidet

– Norges støtte til Ukrainas suverenitet og territorielle integritet er ubetinget. Vi fordømmer Russlands handlinger i Ukraina. Men vi ønsker å fortsette samarbeidet med det russiske folk, sa Huitfeldt i en tale på Kirkeneskonferansen onsdag.

I salen satt Russlands ambassadør til Norge, Tejmuraz Otarovitsj Ramisjvili. Han var ikke fornøyd med programmet og understreket det i sitt innlegg, skriver Nettavisen.

– Norge alltid har vært kjent for å være en god arrangør av internasjonale konferanser, men det som har skjedd her i dag er annerledes. Jeg må være ærlig og si at jeg er usikker på hva jeg skal rapportere tilbake til min minister når jeg er tilbake i Oslo, sa Ramishvili fra talerstolen.

– Blir invitert igjen

Han kritiserte arrangørene for endringer som kom i siste minutt og la til at russisk deltakelse ikke var nødvendig på årets konferanse.

– Med all respekt til de som organiserer dette, neste gang: Vær så snill å fortelle oss at vi ikke trengs, da vil vi heller ikke komme, sa russeren.

Blant arrangørene av Kirkeneskonferansen er Utenriksdepartementet, sammen med Orinor, Sør-Varanger kommune, The Norwegian Barents Secretariat og Norges arktiske universitet (UiT).

Kontaktperson Guro Brandshaug for Kirkenesfestivalen sier at Russland så klart vil bli invitert neste år. Hun forklarer til Nettavisen at endringene i planene skyldtes at Huitfeldt måtte dra tidligere enn planlagt.

Huitfeldt taler om Russland

Huitfeldt understreket at regjeringens linje i forholdet til Russland er både å avskrekke og berolige, og at Norge må ha en fungerende relasjon til Russland av hensyn til våre nasjonale interesser.

– Derfor er det viktig å videreføre det praktiske samarbeidet, den politiske dialogen og åpenhetslinjen. Jo vanskeligere forholdet er, desto viktigere er det å snakke sammen. Naboer snakker om saker av felles interesser. Både de enkle og de mer krevende, sa Huitfeldt.

Hun viste til samarbeidet om fiskeriforvaltning, økonomisk utvikling, miljø og atomsikkerhet i nord, samt samarbeid om kystvakt og grensevakt.

– Godt naboskap

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov var ikke selv til stede på konferansen, men ambassadøren leste en tale på hans vegne.

Da hyllet han Kirkeneskonferansen som en plattform for «konstruktiv og avpolitisert diskusjon» om viktige temaer i internasjonalt samarbeid.

– Vi håper tempoet i det multilaterale Barents-samarbeidet opprettholdes og bidrar til å ta vare på tillit, stabilitet og godt naboskap i Nord-Europa. Dagens møte vil bidra til dette. Jeg er overbevist om at det vil bli holdt i en forretningsmessig atmosfære og være fruktbart, heter det i talen.

Militærøvelse

Huitfeldt påpekte også at Norge skal være vertskap for Nato-øvelsen Cold Response neste måned. Men hun sier at det er full åpenhet om øvelsen, og at Russland er varslet på forhånd.

– Det er ikke eskalerende, understreket hun.

Hun sa også at Norge har valgt å ikke ha allierte øvelser i Øst-Finnmark, og at hensikten er å redusere spenningen.