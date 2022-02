EUs president innkaller til krisetoppmøte om Ukraina

Michel nevner også en rekke punkter som skal behandles: Den siste utviklingen, hvordan en internasjonal orden basert på regler skal beskyttes, hvordan Russland skal holdes ansvarlig for sine handlinger, og hvordan Ukraina og landets befolkning kan støttes.

– Det er viktig at vi fortsetter å være samlet og bestemt, og sammen definerer vår kollektive tilnærming og handlinger, skriver Michel i et brev til EU-landenes ledere.

– Bruken av makt og tvang til å endre grenser i Europa har ingen plass i det 21. århundre. Jeg kaller inn til et ekstraordinært toppmøte i Brussel i morgen for å diskutere den siste utviklingen knyttet til Ukraina og Russland, skriver EU-presidenten.

