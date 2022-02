Egeland om Ukraina-konflikten: Millioner av mennesker vil lide

– Titusener har gjennomgått nesten daglige beskytninger og levd med begrenset eller ingen tilgang til vann, elektrisitet og andre nødvendige tjenester i årevis. De er livredde for utsiktene for en fullskala krig og føler seg glemt blant de politiske spillene som foregår rundt dem, sier han.

Han mener det er for lite oppmerksomhet rettet mot den truende humanitære katastrofen.

– Samfunn og familier har vært splittet opp av frontlinjen i Øst-Ukraina de siste åtte årene. Vedtak fra fjerntliggende politikere har gjort det umulig for bestemødre å se sine barn og barnebarn på tvers av grensen. Med økte militære og politiske spenninger vil tusenvis av familier bli skilt på ubestemt tid, sier Egeland.

I en uttalelse onsdag sier Egeland at organisasjonen står klare til å hjelpe humanitært. Samtidig ber han det internasjonale samfunnet om å ikke holde tilbake på å prøve å finne diplomatiske løsninger på dagens situasjon i Ukraina.

