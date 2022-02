Utrykningsstyrke innleder større militærøvelse i Østersjøen

JEF ble etablert i 2014. Utrykningsstyrken fungerer som et tillegg til Nato og har fokus på Arktis, den nordlige delen av Atlanterhavet og Østersjøen. Danmark, Island, Estland, Latvia, Litauen, Nederland og Storbritianna er medlemmer, i tillegg til Norge, Sverige og Finland.

Tirsdag besluttet forsvarsministrene fra de ti medlemslandene å gjennomføre en militærøvelse som ledd i en generell avskrekking rettet mot Russland under den aktuelle Ukraina-krisen.

