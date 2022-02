Støre: Norge vil fortsette å være en pragmatisk nabo med Russland, men må reagere

Han sier Norge må knytte seg til europeiske sanksjoner for å svare på den nye kursen fra Russland.

– Men for Norge er det viktig for de prinsipielle sidene når det gjelder sikkerhet i Europa å stå fast med våre allierte, sier Støre.

Støre sier at Russlands anerkjennelse av utbryterrepublikker og uttalelser om at Ukraina ikke har krav på suverenitet, innebærer en ny holdning til sikkerhetspolitikk i Europa.

