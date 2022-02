SAS skal kutte kostnader med flere milliarder årlig

Konsernsjef Anko Van der Werff har tidligere tydelig signalisert at selskapet må tilpasse seg en ny hverdag etter pandemien.

– Den pågående covid-19-pandemien og usikkerheten den medfører gjør det ikke mulig å komme med noen utsikter for det finansielle resultatet for det kommende regnskapsåret, uttaler selskapets ledelse.

Passasjertallene sank også med 15 prosent fra fjerde kvartal i fjor. Samtidig har flyselskapet også sett billettsalget øke i det siste, noe som er lovende for tiden fremover, skriver selskapet.

SAS Forward innebærer også nye produkttilbud og digitalisering for å styrke den fremtidige markedsposisjonen.

SAS vil offensivt arbeide for å redusere kostnadene med en langt mer omfattende byrdedeling på tvers av alle store interessent- og kreditorgrupper, skriver flyselskapet i en pressemelding.

