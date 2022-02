Norske bedrifter i Ukraina forbereder seg på russisk invasjon

– Vi ser med stor bekymring på situasjonen, sier direktør Kjartan Tveitnes i Det norsk-ukrainske handelskammeret til E24.

Det er litt over 70 norske bedrifter som har operasjoner i Ukraina, ifølge handelskammeret. Tveitnes har daglig kommunikasjon med sine medlemmer og bidrar med analyser om situasjonen.

Han har bedt norske bedrifter i Ukraina om å forberede seg, og ser for seg fire ulike scenarioer: Enten at konflikten går videre i form av kald krig, økt cyberkrigføring, en oppblussing av en væpnet konflikt i Øst-Ukraina eller fullskala invasjon av Ukraina.

Tveitnes understreker at for de fleste norske selskapene går arbeidshverdagen som normalt, men at de har merket noe mer bekymring etter at situasjonen mandag og tirsdag tilspisset seg. Selskapene er forberedt på at forholdene kan endre seg, sier han.

