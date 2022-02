Næringsministeren stranda i Frankfurt med covid-19

Også olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) måtte avlyse Brussel-turen på grunn av at ho fekk påvist koronavirus.

Vidare reise til Brussel vart dermed avlyst, og Nærings- og fiskeridepartementet undersøkjer no kva reglar som gjeld i Tyskland med tanke på vidare reise.

– Næringsministeren har avlyst reisa si til Brussel fordi han har testa positivt for korona. Næringsministeren testar seg jamleg, og han testa seg òg før avreise til Brussel i dag tidleg. Resultatet var negativt. Han kjende lette symptom undervegs til Brussel, så han testa seg igjen. Første moglegheit på mellomlanding i Frankfurt i Tyskland. Då var resultatet positivt, sa kommunikasjonsrådgivar Yngve Angvik i Nærings- og fiskeridepartementet til NTB.

