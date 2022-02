Huitfeldt: Putin varsler i realiteten invasjon

– Når han har fått grønt lys fra nasjonalforsamlingen til å bruke militær makt utenfor Russlands territorium, da betyr det i realiteten at han varsler en invasjon, sier hun til NRK.

Utenriksministeren understreker overfor kanalen at det er et veldig alvorlig øyeblikk i Europas historie.

– Vi vet ikke hvor langt de vil gå, men vi forbereder også på at dette kan bli en fullskala invasjon i større deler av Ukraina, legger hun til.

Huitfeldt sier imidlertid at man ikke har sett tegn til invasjon på bakken, heller ikke i de østlige delene, og at det ikke håndfaste bevis på at det er flyttet russiske styrker inn i deler av Ukraina på nåværende tidspunkt.

– Men det varsler jo da en invasjon gjennom det han har sagt for et par timer siden, sier hun.

(©NTB)