Forsvarssjefen: Alvorlig i Ukraina – ingen grunn til økt bekymring i nordområdene

Han viser til at Forsvaret opprettholder normal aktivitet og vil gjennomføre militærøvelsen Cold Response som planlagt. Det er en av de største Nato-øvelsene som vil bli holdt i Europa i år.

– Forsvaret gjorde noen beredskapstiltak basert på utviklingen i Ukraina allerede i desember, og vi gjør kontinuerlig vurdering av behovet for ytterligere tiltak. Eksempler på det Forsvaret har gjort, er gjennomgang av våre militære planer, kontroll av beredskapen vår og økt årvåkenhet, sier Kristoffersen.

Situasjonen i Ukraina der Russland har varslet at det vil bli sendt styrker inn i Øst-Ukraina, fører ikke umiddelbart til noen tiltak i det norske Forsvaret.

