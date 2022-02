FN: Kina, Russland og Serbia forsyner kuppmakere med våpen

– Til tross for beviser for at militærjuntaens grusomme forbrytelser siden kuppet i fjor, fortsetter Russland og Kina, som er medlemmer av FNs sikkerhetsråd, å forsyne dem med jagerfly og pansrede kjøretøy, sier Andrews, som er spesialrapportør for menneskerettigheter i Myanmar.

– I løpet av samme periode har også Serbia autorisert eksport av raketter og artilleri til Myanmars militære, legger han til.

FNs hovedforsamling har tidligere vedtatt en resolusjon som oppfordrer medlemslandene til ikke å selge våpen til Myanmar, men denne er ikke bindene og Sikkerhetsrådet har ikke vedtatt våpenblokade.

– Det er helt avgjørende at medlemslandene og Sikkerhetsrådet straks sørger for å få en stans i våpensalget til militærjuntaen. Menneskeliv, og Sikkerhetsrådets troverdighet, står på spill, sier Andrews.

– Sikkerhetsrådet bør i det minste vurdere en resolusjon som forbyr salg av våpen som benyttes av Myanmars militære til å drepe uskyldige mennesker, sier han.

USA og seks allierte land, blant dem Norge, krevde i fjor høst stans i all militærhjelp til kuppmakerne i Myanmar.

Russland og Kina har imidlertid vetorett i Sikkerhetsrådet, der en resolusjon om dette derfor ikke har vært lagt fram.