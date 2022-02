EU varsler sanksjoner i ettermiddag

Det har ifølge Borrell blitt laget et utkast tidlig mandag morgen, men han vil ikke si noe detaljert om hva utkastet innebærer av sanksjoner.

Avgjørelsen om hvilke sanksjoner Russland skal ilegges, vil tas under et hastemøte i Paris tirsdag, opplyser, EUs utenrikssjef Josep Borrell.

Vesten har unisont fordømt dette, og både USA og EU har varslet at de har omfattende sanksjoner klare mot Russland.

Mandag kveld ble det klart at Putin anerkjenner utbryterregionene i Øst-Ukraina som egne stater, og at han beordret det Russland omtaler som fredsbevarende styrker, inn i området.

Han legger til at sanksjonene kommer i løpet av tirsdag ettermiddag, men opplyser ingen konkrete tidspunkt.

– Vårt svar kommer selvsagt i form av sanksjoner. Hvor kraftige disse blir, skal ministerne bestemme. Jeg er trygg på at det blir en enstemmig avgjørelse, sier EUs utenrikssjef Josep Borrell tirsdag morgen til journalister i Paris.

