I en tale til det russiske folk mandag kveld, anerkjente Russlands president Vladimir Putin to opprørskontrollerte områder i Øst-Ukraina som uavhengige. Timer senere ga Putin ordre om å sette inn «fredsbevarende» styrker i Øst-Ukraina.

Arne Baard Dalhaug, pensjonert generalløytnant og tidligere leder for observatører i OSSE (Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa) i Luhansk, er klar overfor Vårt Land på hva som egentlig ligger i Putins bruk av «fredsbevarende».

– Dette er rene invasjonsstyrker, mener Dalhaug.

– Områdene Putin har anerkjent som selvstendige er ukrainsk territorium, og Russland har ingen invitasjon fra ukrainske myndigheter, fortsetter den pensjonerte generalløytnanten.

Russland har hatt militære styrker inne i de opprørskontrollerte områdene i lengre tid, men med gårsdagens ordre blir Russlands militære nærvær offisielt.

Flere mulige scenarioer

Jakub Godzimirski, Russlands-forsker på NUPI, understreker at det fortsatt er stor usikkerhet om hva de skrittene Russland nå har tatt, vil bety i praksis.

USIKKER: Jakub M. Godzimirski, Russland-forsker ved Nupi, ser flere scenarier videre i konflikten mellom Ukraina og Russland. (Christopher Olssøn)

– Det er fortsatt flere mulige scenarioer på bordet, sier Godzimirski til Vårt Land.

– Et minimumsprogram vil være at Russland kun formaliserer sitt militære nærvær i de opprørskontrollerte områdene, altså en konsolidering av dagens situasjon, forklarer Godzimirski.

Opprørerne kontrollerer imidlertid bare rundt en tredjedel av områdene som utgjør det historiske Donetsk og Luhansk. Det store spørsmålet nå er altså om Russland vil gå til militære skritt for å få kontroll på de delene av de to fylkene som fortsatt kontrolleres av ukrainske myndigheter. Dette vil være en mellomløsning, ifølge Godzimirski.

Mellomløsningen vil likevel medføre en kraftig eskalering av kamphandlingene.

– Det er ikke bare å gå over kontaktlinjen. Dette er en frontlinje med store minefelter og styrker på begge sider, så det vil bli en full, åpen krig, forklarer Dalhaug, som også er tidligere generalløytnant i Forsvaret.

[ – Putin har malt seg inn i et hjørne ]

Få militære muligheter

Forsker Helge Blakkisrud ved NUPI peker på at Ukraina i realiteten har få muligheter for å svare på Russlands fremstøt.

– De har lite å komme med utover høylytt protest. De må i praksis, om enn motvillig, godta Putins anerkjennelse. Velger de å forsøke å motsette seg anerkjennelsen militært, vil Russland kunne svare militært med full styrke og da har Ukraina lite å stille opp med. Ukraina vil bli feid vekk, sier Blakkisrud.

FÅ MULIGHETER: Nupi-forsker Helge Blakkisrud tror Ukraina vil bli feid vekk om de motsetter seg Russlands anerkjennelse militært. (Christopher Olssøn/Photo: Christopher Olssøn/NUPI)

Dette kan bli foranledningen til det Godzimirski peker på som et maksimumsprogram:

– Det kan bli en større offensiv for å endre maktforholdene i Ukraina og kanskje få innsatt en Russland-vennlig regjering.

– Dette er et mønster man har sett flere ganger før i russisk historie, for eksempel i vinterkrigen mot Finland i 1939. Da beskyldte russerne Finland for aggresjon før de angrep. De hadde også kontakt med finske kommunister som de ville ha innsatt i regjering, forteller Godzimirski.

Ukrainas president krever støtte

Vestlige land har varslet at en russisk militær intervensjon vil få konsekvenser, og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj krevde også klar støtte fra Vesten i en tale i natt til tirsdag.

– Det er veldig viktig å se nå hvem som er våre sanne venner og partnere, og hvem som vil fortsette å skremme den russiske føderasjonen med ord, sa Zelenskyj.

Godzimirski tror imidlertid at vestlige land vil måtte holde igjen på sanksjonene slik Putin har spilt kortene nå.

– Det er uklart hvorvidt dette vil utløse de sanksjonene som er planlagt på forhånd, eller om det vil komme en mykere form for sanksjoner. Hvis man spiller ut de kraftigste sanksjoner nå, så har man ikke noe mer å spille ut senere hvis Russland eskalerer.

---

Ukraina-krisen

I 2014 ble Krim-halvøya annektert av Russland. Russland støttet også opprørerne i Øst-Ukraina, i i Donetsk og Luhansk.

Den russiske Dumaen gikk tirsdag inn for å anerkjenne separatistområdene som uavhengige. Dette gjorde president Putin mandag kveld i en TV-tale i Russland.

Offisielt er det våpenhvile mellom ukrainske styrker og separatistene, men observatørene til OSSE (Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa) i området har registrert utallige brudd de siste dagene.

---