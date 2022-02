Støre om Ukraina: Grunn til å frykte militære konfrontasjoner fra russisk side

– Det er også alvorlig at de siste dagenes forsøk på å finne politiske løsninger med dette blir satt kraftig tilbake, og tonen i president Putins tale sett sammen med den kraftige militære opptrappingen rundt Ukraina gir grunn til å frykte militære konfrontasjoner fra russisk side, sier han videre.

– Det er svært alvorlig når Russland nå anerkjenner deler av Ukraina som løsrevne republikker. Det er et alvorlig brudd på folkeretten og en uakseptabelt angrep på Ukrainas territorielle enhet og integritet, sier Støre til NTB.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!