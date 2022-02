Putin gir ordre om å sette inn «fredsbevarende» styrker i Øst-Ukraina

Ordren kommer samme dag som Vladimir Putin anerkjente de to områdene som selvstendige stater.

– Det er veldig urovekkende, det må vi vente til vi får bekreftet, sier Støre til NRK sent mandag kveld.

Ifølge AFP har Putin i to forskjellige dekreter instruert det russiske forsvarsdepartementet til å ta på seg oppdraget å bevare freden. Det såkalte fredsbevarende oppdraget skje i opprørerkontrollerte regionene Luhansk og Donetsk i Øst-Ukraina, som Putin tidligere mandag anerkjente som selvstendige stater.

