Talen begynte med en lang innledning fra Putin der han gikk gjennom historien mellom Russland og Ukraina, og blant annet hevdet at Ukraina i sin helhet ble skapt av Sovjetunionen.

Putin har også undertegnet vennskaps- og hjelpeavtaler med lederne for de prorussiske separatistene i Øst-Ukraina, melder AFP.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!