Over halvparten av karantenehotellrommene ble ikke brukt

I 13 av de 36 kommunene sto over 90 prosent av hotellnettene som ble kjøpt ubrukte. Disse kommunene har til sammen fakturert staten 210 millioner kroner for innkjøp og drift av karantenehotellene.

Det tilsvarer 57 prosent av alle hotellnettene som ble kjøpt, viser en gjennomgang E24 har gjort av tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som kommunene har rapportert inn.

