Nordmann skal lede FN-gruppe for atomnedrustning

Dette er den andre ekspertgruppen om verifikasjon av nedrustning. Den første møttes i 2018 og 2019 for å diskutere grunnleggende prinsipper for verifikasjon. Den nye gruppen skal møtes i 2022 og 2023, og vil bygge videre på dette arbeidet. Begge gruppene har blitt etablert på norsk initiativ.

– Fremtidige reduksjoner av kjernevåpen er avhengig av verifikasjon. Med dette mener vi prosedyrer og teknologiske løsninger for å være sikker på at nedrustning faktisk finner sted, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) i en pressemelding .

Verifikasjon av nedrustning dreier seg om å verifisere at land med atomvåpen kvitter seg med atomvåpen i tråd med gitte bestemmelser, ifølge Folkerettsinstituttet .

Osmundsen er fra før Norges spesialrepresentant for nedrustning.

