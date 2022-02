FN advarer mot handlinger som kan undergrave Ukraina

– Alle problemer må løses gjennom diplomati, la han til, og understreket FNs oppfordring om tilbakeholdenhet for å unngå at konflikten eskalerer.

Oppfordringen kom noen minutter før Kreml kunngjorde at Russlands president Vladimir Putin skal anerkjenne utbryterregionene Donetsk og Luhansk i Øst-Ukraina som uavhengige.

