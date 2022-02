AFP: Putin skal anerkjenne opprørerkontrollerte områder i Øst-Ukraina som uavhengige

Russlands president Vladimir Putin skal om kort tid holde en tale på russisk TV.

AFP siterer kilder i Kreml på opplysningene om at Putin vil anerkjenne de opprørerkontrollerte regionene.

Frankrikes president Emmanuel Macron og Tysklands statsminister Olaf Scholz skal være orientert om beslutningen, ifølge AFPs kilder.

Meldingen kom kort tid etter at EU gikk ut og uttalte at en russisk anerkjennelse av utbryterregionene i Øst-Ukraina som uavhengige, vil være et brudd på folkeretten. EUs utenrikssjef Josep Borrell sier unionen står klar til å svare.