Putin og Macron enige om å trappe opp forsøk på diplomatisk løsning

USAs utenriksminister Antony Blinken sier søndag at president Joe Biden er villig til å møte Putin når som helst, og i hvilket som helst format.

Samtidig gjentar Putin i en uttalelse at USA og Nato må ta russiske bekymringer på alvor i sikkerhetspolitikken.

De to statslederne snakket i 105 minutter søndag ettermiddag, i det Frankrike kalte muligens det siste diplomatiske forsøket på å hindre en russisk invasjon av Ukraina. Macron ringte så til Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj umiddelbart etterpå.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!