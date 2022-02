Israel mener Iran kan gå med på atomavtale snart

I 2015 undertegnet Iran og de fem permanente medlemmene av FNs sikkerhetsråd en avtale der landet i praksis gikk med på å stanse all urananriking som kunne bidra til utvikling av atomvåpen, mot lettelser i de internasjonale sanksjonene mot landet. USA trakk seg fra avtalen under president Donald Trump i 2018 og Iran har siden trappet opp atomprogrammet sitt igjen.

