Etiopia starter kraftproduksjon i Blånilen

To etiopiske tjenestemenn sier at kraftproduksjonen starter søndag, men de vil begge være anonyme siden den offisielle kunngjøringen ikke er kommet.

The Grand Ethiopian Renaissance Dam, som blir Afrikas største hydroelektriske prosjekt, har vært senter i en bitter strid siden byggingen startet i 2011.

Målet er at det vannkraftverket skal produsere 5.000 megawatt strøm, noe som innebærer en dobling av Etiopias kraftproduksjon.

Både Egypt og Sudan, som ligger nedenfor demningen, ser på den som en trussel fordi de er så avhengige av vannet i Nilen.

Egypt viser til en traktat fra 1929 som gir dem vetomakt over byggeprosjekter langs Nilen, og en fra 1959 med Sudan som gir dem rett til 66 prosent av nilvannet.

Etiopia svarer at de ikke er part i traktatene, som de dermed anser for ugyldige. For Etiopia er demningen viktig for elektrifisering og utvikling av landet.

Forhandlinger i regi av Den afrikanske union (AU) mellom Etiopia, Egypt og Sudan har ennå ikke lykkes, og Egypt og Sudan har forlangt at fyllingen av dammen må stanses inntil en avtale er på plass.

Etiopia svarer at det ikke er mulig siden fyllingen er en integrert del av konstruksjonsprosessen.