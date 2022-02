Ukrainas forsvarssjef: Ikke tro på løgner om angrep

– Et angrep på Donbas vil føre til utallige ofre blant sivilbefolkningen. Derfor blir slike scenarioer overhodet ikke vurdert, sa han da han snakket direkte til lokalbefolkningen fredag.

Uttalelsen fra forsvarssjef Valerij Zaluzhnyji kommer etter påstander fra separatister i Øst-Ukraina om at ukrainske myndigheter planlegger en offensiv mot de separatistkontrollerte områdene i Donbas, der de selverklærte republikkene Donetsk og Luhansk ligger.

