Nordmenn har sponset koronaprotester i Canada

På bare tre uker har den norske Facebook-gruppen Freedom Convoy Norway 2022 rukket å få over 27.000 medlemmer. En påfallende høy andel av medlemmene er utenlandske, og mange av dem er fra USA og Canada.

I gruppen deles videoer fra koronaprotester i andre land. I tillegg deles det praktisk informasjon om en demonstrasjon de planlegger å gjennomføre i Oslo på lørdag.

I Facebook-gruppen står det at arrangørene krever følgende:

Stopper ikke nå

Alle forskriftsfestede smitteverntiltak i Norge ble opphevet lørdag 12. februar. Men det stopper ikke demonstrasjonen som er planlagt, sier en av administratorene for Facebook-gruppen, Bård Arve Breivik.

– Vi skal demonstrere mot lovforslaget som er på høring om utvidet bruk av vaksinepass. Vi ønsker ikke at det skal bli nødvendig å vise vaksinepass hvis vi skal inn på kafé, eller at arbeidsgivere skal kunne si opp ansatte som ikke har godkjent vaksinepass, sier han.

Hva høringen om koronasertifikat handler om, skal vi komme tilbake til. Først skal vi se nærmere på hvordan bevegelsen Freedom Convoy i Canada egentlig oppsto.

Røttene til det norske konvoi-arrangementet kan spores tilbake til den kanadiske hovedstaden Ottawa. Der har lastebilsjåfører og andre demonstrert mot krav om at sjåførene som skal krysse grensen til USA, må være koronavaksinert. Markeringen har senere utviklet seg til å være en protest mot alle former for koronarestriksjoner, skriver BBC.

Ulike konvoier startet flere steder i landet, før hundrevis av lastebiler samlet seg i Ottawa. Senere møtte også flere tusen fotgjengere opp for å støtte demonstrasjonen.

Lastebilsjåfører tar avstand

I Canada er over 80 prosent av den voksne befolkningen vaksinert mot covid-19, mens andelen for lastebilsjåfører er nær 90 prosent, ifølge landets samferdselsminister. Den største fagforeningen for lastebilsjåfører har tatt avstand fra markeringen. I tillegg til generelle markeringer, er det også gjennomført aksjoner der lastebiler blokkerer trafikk fra USA til Canada.

Flere av de største Facebook-gruppene som støtter protestene, er opprettet av en hacket Facebook-profil, ifølge den nystartede nettavisen Grid. Avisen har vært i kontakt med kvinnen fra Missouri, som fikk kontoen sin hacket. Gruppene som ble opprettet i hennes navn fikk totalt over 340 000 følgere. Disse har senere blitt stengt.

Innsamlingskampanjer

En innsamlingskampanje gjennom folkefinanseringstjenesten GoFundMe hadde opprinnelig samlet inn over 7,2 millioner amerikanske dollar til aksjonen. Det tilsvarer i skrivende stund rundt 64 millioner norske kroner. GoFundMe har opplyst at innsamlingen var i strid med deres vilkår, og at alle pengene er overført tilbake til giverne.

Etter dette begynte donorene å flokke seg rundt den kristne innsamlingstjenesten GiveSendGo, som ikke har blokkert bidragene. I skrivende stund er det samlet inn rundt 85 millioner kroner (9,5 millioner dollar) til aksjonen gjennom tjenesten.

GiveSendGo ble hacket på søndag, og en fil med informasjon om samtlige bidragsytere til kampanjen ble offentliggjort og senere fjernet, skriver nyhetsnettstedet Vice.

Norske givere

Faktisk.no har fått tak i den lekkede filen, der det også finnes informasjon om norske givere. Datasettet inneholder blant annet navn, postnummer og e-postadresser til over 90 000 personer. Faktisk.no har valgt å fjerne denne informasjonen, og publiserer en anonymisert versjon av datasettet der flere kolonner er fjernet.

På tidspunktet filen ble lekket, hadde det blitt overført rundt 75 millioner kroner til kampanjen.

I overkant av 94 prosent av det donerte totalbeløpet stammer enten fra Canada eller USA. USA er landet som står for flest enkeltdonasjoner:

Det er likevel kanadiske overføringer som står for den høyeste andelen av totalsummen.

Nordmenn har også bidratt til aksjonen. Totalt dreier det seg om 125 donasjoner fra 119 unike givere i Norge. Det samlede norske beløpet er på rundt 62 000 kroner. Enkeltpersonen som har gitt mest, har til sammen gitt rundt 8900 kroner til kampanjen.

Flere av nordmennene som har donert, har skrevet en liten hilsen:

– You guys are saving the world from corrupt politicians and the crazy WORLD ECONOMIC FORUM!

– You fight for us all. Thank you from Norway.

– Keep on truckin in a free world. God bless you, love From Norway.





Det største enkeltbeløpet donert til kampanjen uavhengig av land, var på rundt 1,9 millioner kroner. For dette beløpet finnes det ikke informasjon om giveren.

Den neste største donasjonen stammer fra den amerikanske programvare-milliardæren Thomas Siebel. Han har bekreftet donasjonen på rundt 800.000 kroner overfor den Illinois-baserte lokalavisen News Gazette.

Demonstrasjonene i Canada har inspirert til flere liknende markeringer i Europa, og nå også i Norge. Men hva er egentlig innholdet i høringsnotatet som de norske arrangørene vil demonstrere mot?

Høringsnotatet det er snakk om, handler om å forlenge virketiden for de midlertidige bestemmelsene om koronasertifikat i smittevernloven. Opprinnelig skulle bestemmelsene vare i seks måneder, men har blitt forlenget til 1. juli i år. Helse- og omsorgsdepartementet ønsker å forlenge dette ytterligere, til 30. juni 2023.

Koronasertifikat

Bruken av koronasertifikat handler om hvordan man eventuelt skal dokumentere at folk er vaksinert, har hatt covid-19 eller nylig har testet negativt. Så lenge vi ikke har innenlands smitteverntiltak som skiller mellom vaksinerte og uvaksinerte, vil det ikke ha betydning i Norge. Det skriver statssekretær Karl Kristian Bekeng (Ap) i en e-post til Faktisk.no.

Ifølge Bekeng har det ikke vært aktuelt å bruke koronapass i Norge denne vinteren, blant annet på grunn av omikronvariantens dominans. Det er heller ikke noe i dagens smittesituasjonen som tilsier at Norge skal ta i bruk koronapass nå.

Men, vi må være forberedt på at situasjonen endrer seg, og at det kan bli nødvendig å gjeninnføre strenge smitteverntiltak, påpeker statssekretæren:

– Av beredskapshensyn kan det bli nødvendig å åpne for bruk av koronasertifikat også fremover, ikke minst ved eventuelle behov for nye innreisetiltak. Norge er knyttet til EUs koronasertifikatløsning. I EU behandles nå forslag om å forlenge forordningen om koronasertifikat, skriver han.

– Dersom EU-land opprettholder krav om koronasertifikat for innreise, er det nødvendig at også nordmenn har et slikt sertifikat for å kunne reise fritt.

Sommerreiser

I sommer kan det for eksempel bli aktuelt for mange nordmenn å ha et koronapass.

– For nordmenn som skal reise til EU-land, eller andre land tilknyttet EUs koronasertifikatordning, kan det være en forutsetning for å kunne reise fritt i sommer, skriver Bekeng.

Helse- og omsorgsdepartementet har også foreslått en endring i ordlyden i forskriftshjemmelen.

– Endringen skal presisere forholdet mellom § 4A-2 og lovens regler om smitteverntiltak, ved å tydeliggjøre skillet mellom avgrensning av smitteverntiltak og bruk av koronasertifikat som dokumentasjon, opplyser Bekeng.

Foreningen Frie menneske, som har arrangert en rekke markeringer mot myndighetene under pandemien, skal være med og arrangere markeringen på lørdag. Faktisk.no har prøvd å komme i kontakt med flere av administratorene av konvoi-gruppen, blant annet lederen av Foreningen Frie menneske, Ann Helen Gjermundsen, men det er kun Bård Arve Breivik som har svart oss.

Han forteller til Faktisk.no at demonstrasjonen på lørdag er den første han blir med på.

– Jeg pleier ikke å demonstrere, men dette synes jeg er viktig. Jeg liker ikke måten vaksinen har blitt dyttet på folk. Det har med personvern å gjøre, man skal ha rett til å bestemme over egen kropp.

Arrangørene oppfordrer folk til å gi penger. Det skal gå til blant annet fakler, scene, lyd, og eventuelle bøter folk måtte få i forbindelse med konvoien. De skriver at de prøvde å opprette Spleis og GoFundMe, men ble avvist. Nå har de oppgitt et Vipps-nummer, og dette er det Breivik som eier.

Vaksinerte velkommen

Breivik sier at vaksinerte også er velkomne til å demonstrere mot bruken av koronapass. Han sier videre at det er vanskelig å anslå hvor mange som faktisk kommer for å demonstrere.

– Det er tusen personer som har sagt at de kommer, men vi regner med vi blir rundt 1500 personer. I selve konvoien tror vi det blir et sted mellom 200–500 biler, forklarer han.

Han tror ikke det er snakk om store biler:

– I Norge har ikke lastebilsjåfører samme problemet som i Canada. Det er flest personbiler som kommer.

Planen var egentlig at konvoien skulle kjøre inn til Stortinget i Oslo sentrum fra ulike oppmøtesteder, men politiet har satt ned foten. Stabssjef Harald Nilssen i Oslo politidistrikt skriver i en e-post til Faktisk.no at man i utgangspunktet kan ytre seg på den måten man ønsker, innenfor lovverket som gjelder.

– Politiet kan likevel sette vilkår for gjennomføringen av slike markeringer når det er nødvendig for å ivareta hensynet til ro, orden, sikkerhet og andres rettigheter, opplyser han.

– Dette har vi gjort i dette tilfellet. Politiet har besluttet at det ikke vil være tillatt med markeringer som omfatter bruk av kjøretøy i Oslo sentrum lørdag.

Forbød konvoi

Etter at politiet besluttet å forby konvoi-kjøring i Oslo sentrum, ble planene for demonstrasjonen endret. I Facebook-gruppen skriver arrangørene at bilene nå skal samles utenfor NRK, hvor det vil bli appeller.

Deretter skal de la bilene stå der før de enten går eller tar offentlig transport til Stortinget. Der fortsetter demonstrasjonen i regi av Foreningen Frie Menneske.

Politiet minner om at vanlige trafikk- og parkeringsregler også gjelder utenfor sentrum:

– Brudd på disse kan medføre gebyrer eller bøter. Ved alvorlige overtredelser kan det være aktuelt med borttauing og beslag av førerkort. Politiet vil iverksette kontroller for å sikre at disse reglene overholdes, skriver Nilssen.

Stabssjefen skriver også at hvis det er nødvendig for å ivareta ro, orden og sikkerhet, kan politiet på stedet gi pålegg om hvordan man skal forholde seg. Alle plikter å følge slike pålegg.

