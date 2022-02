Det er FNs høykommissær for flyktninger UNHCR som opplyser om situasjonen i leiren for eritreiske flyktninger.

Overlevende forteller at minst fem mennesker ble drept, og at kvinner ble bortført da væpnede menn 3. februar gikk til angrep på Bahrale-leiren ved grensa til Tigray.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!