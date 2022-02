Anniken Huitfeldt vurderer å reise til Ukraina

– Vi håper hele tiden å få dette inn i det diplomatiske sporet ved å invitere til møter i Russland-Nato-rådet, ved å bidra til samtaler mellom den russiske og amerikanske utenriksministeren til uka, sier Huitfeldt som påpeker at Norge har god kontakt med myndighetene i Ukraina.

På spørsmål fra TV 2 om hvordan hun vurderer faren for krig, svarer utenriksministeren at hun er forberedt på det verste.

