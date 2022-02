Ukraina trekker seg fra Eurovision

Det er under en uke siden Alina Pasj ble kunngjort som vinner i den nasjonale Eurovision-finalen. Lørdag vant hun med låten «Forgotten Ancestors», som handler om ukrainernes historie.

Pasj har, ifølge Sky News , vist dokumentasjon på at hun ikke reiste til Krym gjennom Russland.

Ukrainske borgere må søke om tillatelse fra myndighetene for å reise til Krim-halvøya, og reisen må skje gjennom Ukraina.

Pasj er mistenkt for å ha brutt loven ved å i 2015 besøke Krym-halvøya, som er annektert av Russland.

Ukrainske Alina Pasj meddelte på onsdag at hun trekker seg fra musikkonkurransen. Ifølge BBC var det den ukrainske rikskringkasteren UA: PBC som besluttet at hun ikke kunne delta.

