Helsedirektøren: Helsevesenet tåler minst en dobling i antall innlagte koronapasienter

– Per nå så vil jeg si at dette er ganske sammenlignbart med en litt hard influensasesong i spesialisthelsetjenesten, sier Guldvog.

Årsaken til at Guldvog ikke er bekymret, er at omikron gir mindre alvorlig sykdom.

Tallet på innlagte koronapasienter passerte torsdag for første gang 400, en økning på 25 pasienter fra dagen før. Men kun 44 av dem ligger på intensivavdeling.

