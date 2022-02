Dommer pålegger Trump å forklare seg under ed

Justisministeren i delstaten New York, Letitia James, har tidligere stevnet de tre, og torsdag slo dommer Arthur Engoron fast at de må svare på spørsmål under ed.

Trumps advokater protesterte kraftig under den to timer lange høringen, og kjennelsen blir etter all sannsynlighet anket.

Dersom Trump må avgi forklaring under ed, kan han imidlertid nekte å svare på spørsmål med henvisning til det femte grunnlovstillegget som fastslår at ingen i USA kan pålegges å bidra til egen domfellelse.

James, som er demokrat, hevder å ha avdekket beviser for ulovlig forretningspraksis i Trump Organization, blant annet uriktig verdifastsettelse for å sikre lån og mindre skatt. Etterforskningen vil gi svar på om det skal reises sivilt søksmål i saken.

Som et resultat av det som hittil har framkommet i den sivile etterforskningen, har statsadvokaten på Manhattan også innledet etterforskning av Trump Organization og selskapets økonomisjef Allen Weisselberg for skatteunndragelse.

(©NTB)