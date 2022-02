Blinken inviterte Russlands utenriksminister Sergej Lavrov til å møte ham i Europa neste uke for å diskutere Ukraina-krisen.

– Dersom Russland ønsker fred, kan den russiske regjeringen kunngjøre i dag, uten tvetydighet, at de ikke har noen planer om å invadere Ukraina, sa han.

Blinken deltok torsdag på et møte i FNs sikkerhetsråd, som er samlet for å diskutere den spente situasjonen om Ukraina.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!