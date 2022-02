Biontech vil sende mobile vaksinefabrikker til Afrika

– Spørsmålet var om vi kunne lage slike produksjonsanlegg kompakte nok til at de fikk plass i konteinere, sa Biontechs sjef Ugur Sahin da han onsdag viste fram en slik modulfabrikk, døpt Biontainer.

Planen er å få den første konteinerfabrikken på plass til sommeren, og Rwanda og/eller Senegal vil trolig få først, ifølge det tyske legemiddelselskapet.

Rwandas president Paul Kagame og Senegals president Macky Sall var begge på plass da Sahin presenterte planen i Marburg i Tyskland onsdag, og det samme var Ghanas president Nana Akufo-Addo og WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus.

– Dette modulsystemet åpner opp helt nye perspektiver for global vaksinefordeling, sa Kagame.

Tedros hyllet også initiativet og understreket at lokal produksjon av vaksine er helt avgjørende for å nå målet om at minst 70 prosent av befolkningen i land skal få koronavaksine.

Over 100 land har ennå ikke nådd dette målet, og i enkelte land i Afrika er vaksineringen knapt kommet i gang. Under 12 prosent av kontinentets innbyggere er hittil fullvaksinert, ifølge WHO.