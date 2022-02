GIKK OVER: Fader Volodymyr Koskin, prest i den ukrainske kirken, gikk over fra den russiske til den ukrainsk-ortodokse kirken i 2010. – Jeg så at kirken ikke forkynte evangeliet, men Putin og Russkij Mir, forteller Volodomyr. Her er han sammen med kona, i kirken der han er prest (John Færseth)