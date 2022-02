Store deler av Spania og Portugal rammet av langvarig tørke

Nedbøren har bare vært en tredel av gjennomsnittet de siste årene, og store deler av Spania lider nå under mangelen på regn. Det er heller ikke regn i vente i nær framtid.

Ved vannreservoaret ved Lindoso i det nordvestlige Spania har tørken fått et spesielt uttrykk. Den lille landsbyen Aceredo ble oversvømt og satt under vann for rundt 30 år siden. Men nå har tørken blottlagt de nifse ruinene. Også tidligere har deler av landsbyen blitt synlig under tørke – men aldri i et så stort omfang som nå.

Landsbyen har dukket opp igjen fra dypet – og det har trukket mange turister til stedet. De vil se den lille bygda som ble frosset i tid og rom av vannmassene.

Spøkelsesaktig

De gamle ruinene av Aceredo som nå dukker spøkelsesaktig fram, vekker blandede følelser hos lokalbefolkningen.

De kan kjenne igjen en rusten holk av en bil, en steinfontene med vann, og den gamle veien som fører til det som pleide å være den lokale baren og møtestedet.

– Her var det før i tiden vingårder og appelsintær. Det var grønt og det var vakkert, forteller 72 år gamle José Luis Penín, som pleide å ta seg en tur innom baren sammen med venner på slutten av en dag med fiske.

Se på stedet nå, sier Penín. Det er så trist.

Forsterket av klimaendringene

Det er ikke uvanlig at de tørre områdene på den iberiske halvøy opplever streng tørke. Men denne vinteren ses som ekstrem – store områder har hatt lite eller ingen nedbør i det hele tatt, og bønder både i Portugal og Spania er bekymret for avlingene sine.

Eksperter peker på at klimaendringene har forverret problemene.

I løpet av de tre siste månedene av 2021 registrerte Spania bare 35 prosent av gjennomsnittlig nedbør i samme periode fra 1981 til 2010. Siden nyttår har det nesten ikke kommet regn.

Den nasjonale værtjenesten AEMET opplyser at det i løpet av dette århundret bare er registrert ett år med en januarmåned uten regn – det var i 2005.

Myndighetene er klare til å dele ut nødmidler til bøndene dersom skyene ikke slipper regn de neste par ukene.

Håper på vårregn

Rubén del Campo fra AEMET er redd for at den nedbørsfattige perioden fortsetter en stund til, men håper at våren vil bringe noen lettelser.

Selv om bare 10 % av Spania offisielt har blitt erklært å være offer for langvarig tørke, er det store områder, spesielt i sør, som har opplevd ekstrem mangel på nedbør. Der står mange avlinger i fare.

– De siste to, tre årene har vært tørre, men vi ser en økende tendens til mindre og mindre regn, sier Andrés Góngora, en 46 år gammel tomatbonde i det sørlige Almería.

Góngora bruker vann fra et avsaltingsanlegg. Han regner med at det blir vannrasjoneringer, men han har det likevel bedre enn kornbøndene.

– Kornavlingene i inneværende år har gått tapt, forteller Góngora.

Mange gårder er truet

Også andre områder i det sentrale og nordøstlige Spania kjenner på tørken.

Den ledende sammenslutningen av bønder og husdyroppdrettere i Spania, COAG, opplyser at halvparten av Spanias gårder er truet av tørke i år.

COAG frykter at dersom det ikke vil regne mye den neste måneden, kan avlinger som er avhengige av nedbør, slik som korn, oliven, nøtter og vingårder, miste mellom 60 og 80 prosent av produksjonen.

Men foreningen er også bekymret for avlinger som er avhengig av kunstig vanning, vannreservene ligger under 40 % av sin vanlige kapasitet i det meste av Sør-Spania.

Like ille i Portugal

Nabolandet Portugal har også sett lite til nedbør siden oktober i fjor. Ved utgangen av januar ble tørkesituasjonen betegnet som alvorlig eller ekstrem i 45 prosent av landet, opplyser den nasjonale værtjenesten IPMA.

Nedbøren fra 1. oktober til januar var mindre enn halvparten av det årlige gjennomsnittet for firemånedersperioden. Bønder som mangler gress til husdyrene sine, fortviler.

Uvanlig tørke og skogbranner preger også den nordlige og vanligvis langt frodigere landsdelen. I sør har folk begynt å høre sirisser synge om natten og man har også registrert mygg – altså de tradisjonelle tegnene på sommer.

IPMA spår ingen snarlige lettelser i situasjonen.

– Portugal har sett en klar økning i hyppigheten av tørke de siste 20–30 årene, sier klimaekspert ved IPMA, Vanda Pires. Vi har fått mindre nedbør og høyere temperaturer.

– Det er noen av konsekvensene av klimaendringer, understreker Pires.