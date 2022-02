New Zealand forbyr homoterapi

Den nye loven gjør det ulovlig å forsøke å endre eller undertrykke en persons seksuelle legning eller kjønnsidentitet gjennom skadelige terapimetoder. Strafferammen er på opptil fem år for de mest alvorlige tilfellene.

– Dette er en flott dag for New Zealands regnbue-samfunn, sa justisminister Kris Faafoi med henvisning til landets LHBTQ-befolkning.

– Konverteringsterapi har ingen plass i det moderne New Zealand, la han til.

Det har kommet inn nesten 107.000 forslag fra folket til behandlingen av forslaget, det høyeste antallet noensinne til et forslag i landet.

– Når vi forbyr konverteringsterapi i New Zealand, slutter vi oss til andre land verden rundt i å sende et tydelig budskap om at alle mennesker, inkludert unge mennesker, fortjener å bli beskyttet, uavhengig av seksuell legning, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk, sa Faafoi.