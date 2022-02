FHI advarer om nye smittebølger – men trolig ikke før til høsten

I sin siste ukerapport skriver FHI at bare 0,16 prosent av de meldte tilfellene av covid-19 legges inn på sykehus.

– Mest sannsynlig regner vi med at vi nå får en rolig fase utover våren, og så vil det kanskje komme en ny bølge til høsten. Både på grunn av klima, og fordi viruset hele tida forandrer seg, sier fagdirektøren.

Derfor mener Forland at beredskapen fremdeles må holdes høy slik at samfunnet på nytt vil være i stand til å håndtere situasjonen dersom det på skjer en økning i smitten.

– Vi forventer ikke noen drastisk endring framover på kort sikt, men vi må være forberedt på at det fortsatt kan komme nye varianter, og det kan komme nye bølger.

