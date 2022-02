NRK: Norske OSSE-observatører blir i Ukraina

Russland har samlet rundt 100.000 soldater langs grensa til Ukraina, men hevder at de ikke planlegger å invadere nabolandet. Prorussiske separatister har kjempet en borgerkrig øst i landet siden Russland annekterte Krim-halvøya i 2014.

I motsetning til Norge har en rekke land, blant dem USA og Danmark, trukket sine OSSE-observatører ut av Ukraina i frykt for en russisk invasjon.

Kanalen får opplyst av Utenriksdepartementet at elleve norske statsborgere per nå er tilknyttet observatørgruppa i Ukraina, som jobber med å overvåke våpenhvilen øst i landet.

