Huitfeldt: Et russisk angrep mot Ukraina kan være nært forestående

Ifølge Huitfeldt forbereder regjeringen seg nå på ulike scenarioer, som en flyktningkrise eller energikrise, men hun mener det er for tidlig å si noe om hva som kommer til å skje fremover.

– Vi har gjort en totalvurdering av situasjonen og ønsker at alle norske borgere skal komme hjem, ut fra en helhetsvurdering, supplerte hun.

– Det har pågått et intensivt diplomatisk arbeid i ulike spor over tid. Russland har så langt ikke vist vilje til å engasjere seg i reelle forhandlinger, sa Huitfeldt på en pressekonferanse på Stortinget tirsdag formiddag.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!