Soningskøen fortsetter å gå ned i norske fengsler

Trafikklovbrudd utgjør den klart største andelen av de som startet gjennomføring av straff i samfunnet med 40 prosent. 11 prosent ble dømt for vold.

Elektronisk kontroll (fotlenke) var den mest iverksatte formen for straffegjennomføring i samfunnet med 342 iverksettelser, etterfulgt av samfunnsstraff med 197. Elektronisk kontroll viser en liten nedgang på 8 prosent sammenlignet med samme tidspunkt i fjor, men samfunnsstraff viser en økning på 33 prosent.

Soningskøen er på 422 ubetingede dommer, og går dermed ned for åttende måned på rad.

Det er fire innsatte under 18 år. Én av dem soner dom, mens de andre tre sitter i varetekt. Alle sitter i ungdomsenheter.

