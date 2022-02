Ine Eriksen Søreide vil ikke bli nestleder i Høyre

Både Høyre-leder Erna Solberg og nestleder Tina Bru har varslet at de tar gjenvalg i sine verv.

Søreide sier hun er motivert for å arbeide både på Stortinget og i partiet.

Partiet må finne en ny nestleder etter at Jan Tore Sanner trekker seg fra vervet som han har hatt i 18 år.

– Det er veldig hyggelig å bli tenkt på i slike sammenhenger, men jeg hadde en veldig god og hyggelig prat med valgkomiteen for en stund siden, og sa at jeg ikke er nestlederkandidat nå.

