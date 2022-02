Fire stilt for retten i Frankrike etter prestedrap i 2016

Etterforskningen etter det grufulle angrepet på presten Jacques Hamel har foregått over flere år.

Han ble drept ved foten av alteret mens han ledet en messe i juli 2016 i en forstad til byen Rouen nordvest i Frankrike.

De to 19 år gamle drapsmennene skadet også en annen kirkegjenger alvorlig før de ble skutt og drept av politiet da de forsøkte å forlate kirken. De hevdet å være medlemmer av IS.

Tre av de antatt medskyldige skal ha visst om drapsplanen, mener påtalemyndigheten. De tiltalte nekter for dette.

En fjerde skal ha hjulpet til med planleggingen, men blir stilt for retten in absentia siden han antas å ha blitt drept i et luftangrep. Men dødsfallet er ikke bekreftet.