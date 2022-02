FHI har ingen planer om å anbefale fjerde vaksinedose til de eldste

– En oppfriskningsdose styrker beskyttelsen. Derfor tror vi at personer som er 80 år og eldre, har godt av en ny dose, begrunnet statsepidemiolog Anders Tegnell.

Mandag ble det klart at Sverige anbefaler en fjerde dose til denne aldersgruppen.

Han sier beskyttelsen mot alvorlig sykdom er meget god etter tre doser, også for dem som er 80 år og eldre.

