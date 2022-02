Orban: – EU fører hellig krig

– For dem er rettssikkerheten et middel som de vil bruke til å tvinge oss til å bli noe som ligner på dem, sa han. Men Ungarn vil ikke bli som Vest-Europa, føyde han til, og pekte på asyl- og familiepolitikken.

EUs organer og menneskerettsgrupper anklager Orban, som har hatt makten i Ungarn siden 2010, for å avvikle demokratiet og rettssikkerheten i landet. Orban gikk hardt ut mot denne vurderingen lørdag.

De nye reglene åpner for at land som bryter med grunnleggende rettsstatsprinsipper vil få overføringene fra EUs budsjett kuttet. Ungarn og Polen har protestert kraftig på ordningen og har levert inn en klage. Domstolens kjennelse kommer onsdag.

– EU fører en hellig krig, en jihad, under slagordet om rettssikkerhet, sa den ungarske høyrenasjonalisten i en tale til støttespillere i Budapest. Han krevde «toleranse» fra EU overfor Ungarn, og sa at det ellers ikke vil være mulig å fortsette samme vei.

