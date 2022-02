Tyskland, Sverige og Italia ber sine borgere forlate Ukraina

Myndighetene begrunner det med at en militær konflikt ikke kan utelukkes.

– Hvis du for tiden er i Ukraina, vurder om ditt nærvær er strengt nødvendig. Hvis ikke, reis med det samme, lyder rådet fra utenriksdepartementet i Berlin.

Stadig flere EU-land ber sine borgere råder sine borgere forlate Ukraina etter at USA advarte om en russisk invasjon innen kort tid. Fra før av har Norge, USA, Storbritannia, Danmark, Latvia og Estland bedt sine borgere forlate landet. Lørdag fulgte Tyskland, Italia og Sverige etter.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!