Det sagnomsuste biblioteket i Mosul reiser seg fra asken

Det store biblioteket ved Mosul-universitetet kunne skryte av en million titler før jihadistene fra Den islamske stat raserte det. IS-krigerne veltet bokhyllene og brant eldgamle tekster.

Nå, nesten fem år etter at IS ble beseiret, prøver den sterkt krigsskadde metropolen i Nord-Irak å gjenopprette sin kulturelle stolthet og identitet.

Mohamed Younes er teknisk direktør ved det prestisjetunge universitetsbiblioteket. Han minnes blodbadet han var vitne til i 2017. Da gjenerobret irakiske styrker byen fra IS – etter lange og utmattende gatekamper.

– Da vi kom tilbake, ble vi møtt av et sørgelig syn. Bokhyllene lå veltet, bøkene lå strødd og mange bøker hadde forsvunnet eller var brent, sier han.

Tusenvis av tekster om filosofi og juss, vitenskap og poesi som på en eller annen måte stred mot IS' ekstremistiske verdenssyn hadde blitt kastet på bokbålene.

Noen av de mest verdifulle verkene ble solgt på det svarte markedet.

Da IS sto ved portene til byen, klarte vi bare å flytte noen av de mest sjeldne bøkene og noen utenlandske tidsskrifter — Mohamed Younes, teknisk direktør

Sjelden samling

– Før krigen hadde vi mer enn en million titler, noen av dem fantes ikke på noen andre universiteter i Irak, sier Younes.

– Da IS sto ved portene til byen, klarte vi bare å flytte noen av de mest sjeldne bøkene og noen utenlandske tidsskrifter, forteller han.

Med IS-gruppens brutale overtakelse av Mosul gikk 85 prosent av samlingen tapt.

Før IS var Mosul-universitetet «alle bøkenes mor», sier tidligere student Tarek Attiya.

– Samlingen i dag kan ikke sammenlignes med det vi hadde før, forteller han.

Mange donasjoner

Men sakte, men sikkert forsøker man å bygge opp igjen biblioteket. Ved hjelp av donasjoner og stor lokal innsats settes bøker tilbake igjen i hyllene.

Selve bygningen er pusset opp med finansiering fra FN. Den skal gjenåpnes denne måneden. Bygningen er på fire etasjer med et lekkert eksteriør i glass. Ved åpningen vil biblioteket ha 32.000 bøker på plass.

Fram til nå har bøkene vært stablet på alle mulige flater i trange lokaler rundt om på universitetet.

Biblioteket vil også tilby en stor samling e-bøker. Målet er å få tilbake en millionsterk samling tekster.

– Vi har mottatt store donasjoner fra arabiske og internasjonale universiteter som skal hjelpe oss med å gjenopplive biblioteket vårt, forteller direktøren.

– Kjente personer både i Mosul og resten av Irak har også bidratt ved å gi oss sine personlige samlinger, forteller han.

Et viktig knutepunkt

Mosul var historisk sett et viktig knutepunkt for kjøpmenn og aristokrater og har vært kjent for sitt rike intellektuelle liv og kultur.

Det viktige kommersielle knutepunktet var et skattkammer for tusenvis av sjeldne og eldgamle verker, deriblant mange religiøse tekster.

Iraks første trykkeri var i drift i Mosul i andre halvdel av 1800-tallet.

Stor leselyst

Biblioteket til Waqf, det statlige organet som forvalter islamske skatter, inneholdt en gang manuskripter som dateres tilbake til år 400, forteller direktør Ahmed Abd Ahmed.

– Alle forsvant under krigen, legger han til trist.

Al-Nujaifi-gaten, som var kjent for sine mange bokhandlere, er fortsatt preget av krigens brutale herjinger.

Mange butikker er forlatt, og fortsatt ligger bygninger i ruiner. Noen få butikkeiere har imidlertid klart å bygge opp igjen butikkene med egne midler og har kunnet åpne dørene igjen.

Også Mosuls sentrale offentlige bibliotek – som ble grunnlagt for litt over hundre år siden og hadde mer enn 120.000 titler, er restaurert. Det har vært i drift igjen i litt over to år.

– Vi mistet 2.350 bøker om litteratur, sosiologi og religion, forteller direktøren Jamal al-Abd Rabbo.

Offentlige donasjoner og nye innkjøp har gjort det mulig å bygge opp samlingen igjen til nærmere 132.000 titler.

Leselysten er tilbake

Gamle skinninnbundne bøker med slitte rygger og krøllede sider står fortsatt i bibliotekets hyller.

– Det aller viktigste er imidlertid at folks appetitt på litteratur fortsatt er stor, forteller han.

Noen av våre besøkende kommer daglig – og sitter en time eller to og leser, legger han til.

Det er et godt tegn på at Mosuls kulturelle liv er i ferd med å blomstre igjen.