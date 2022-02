Støre åpen for økt norsk nærvær i Øst-Europa

One Ocean Summit konferansen i Brest Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) reiste fredag til havtoppmøtet One Ocean i franske Brest. Det er ventet at mange av statslederne også vil snakke sammen om Ukraina-krisen når de møtes i Frankrike. Foto: Javad Parsa / NTB (Javad Parsa/NTB)