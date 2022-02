Norge øker støtten til FNs organisasjon for palestinske flyktninger

Støtten til FNs organisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) økes slik at Norge totalt bidrar med 1,1 milliarder kroner over en periode på fire år.

– UNRWA har en nøkkelrolle for å sikre at rettighetene og de grunnleggende behovene til de palestinske flyktningene blir dekket og er også viktig for stabilitet i Midtøsten, sier Huitfeldt i en pressemelding.

Hun delte nyheten om den økte støtten da hun møtte UNRWAs generalkommissær Philippe Lazzarini i Oslo fredag.

Bidraget omfatter 700 millioner kroner over fire år til organisasjonens kjernebudsjett og 400 millioner over fire år til de humanitære programmene.